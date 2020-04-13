Донбасс – Украина, а Крым – "поживем – увидим": как 47-летний Шнуров высказывался о Путине и Украине

Российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров 13 апреля отмечает свой день рождения. Ему исполняется 47 лет.

Как известно, Шнуров не раз выступал с критикой российской власти. В день рождения артиста OBOZREVATEL вспоминал, как Сергей Шнуров выражал свою политическую позицию и почему его слова в отношении аннексии Крыма спровоцировали скандал в России.

Сергей Шнуров wikipedia.org

Так, лидер группы "Ленинград" еще в 2000-х выступал с критикой провластной партии "Единая Россия", он принципиально не ходит на выборы, считая, что в современной России нет гражданского общества.

Свою политическую позицию в отношении Украины и Крыма Шнуров как-то объяснил так: "Позиция очень простая: и это тоже пройдет. Это не навсегда: и эти люди не навсегда, и конфликт не навсегда, все это… Если на каждую такую штуку обращать внимание… Мне 42 года. Я жил в другой стране – с другими деньгами, с другими ценностями, и если бы я искренне верил во всю ту ***ню, про которую мне каждый раз говорили, я бы сошел с ума. Почему я сейчас должен относиться к тому, что говорится, всерьез? Я знаю, что надо держаться подальше от всей этой ***ни. Моя позиция заключается в том, что в политике правды нет. Те люди, которые ищут в политическом поле истину, – просто глупцы. Политика – это наколка, и это нужно понимать".

Сергей Шнуров кадр YouTube

А в марте 2020 года в интервью Тине Канделаки в эфире радиостанции "Комсомольская правда" Сергей Шнуров в ответ на вопрос "Крым наш?" после некоторой паузы и раздумий сказал: "Поживем – увидим". Также на вопрос "Донбасс – это Украина?" музыкант ответил "Да".

При этом он отметил, что считает украинцев большими друзьями России, нежели сирийцев, а Путин "был красавчиком до того момента, как пошел в политику".

Слова Шнурова вызвали критику в его адрес в России, ведь такая политическая позиция полностью не соответствует официальной позиции Кремля. Там не раз заявляли, что считают вопрос о Крыме закрытым.

Сергей Шнуров spbdnevnik.ru

К тому же усложняет ситуацию тот факт, что Сергей Шнуров с февраля 2019 года входит в Общественный совет при комитете Госдумы России по культуре.

Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский жестко раскритиковал Шнурова за его неоднозначную реакцию на вопрос о Крыме.

"Одного товарища спросили, он из артистов: "Крым наш?" Он молчит. Все! Он уже себя закопал. Куда ты идешь в политику? Если певец – пой песни, парикмахер должен своим делом заниматься, банщик и так далее", – высказался Жириновский.

Владимир Жириновский eadaily.com

Однако сам Шнуров не стал молчать и резко ответил Жириновскому. В новом едком стихе музыкант заявил, что Жириновский пытается напомнить о себе лишний раз, но "его время уже вышло".

"Тень встает из прошлого, из века. В суд бы подал, чтоб наверняка, но нет. Он с трибуны кукарекал, чтоб не забывали старика. Перья распустил он, так же пышно. Был подъем, теперь пошел на спад. Понимая то, что время его вышло, старый клоун шутит невпопад", – написал в частности он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров посвятил стих Владимиру Путину и высмеял решение об обнулении президентских сроков в России.