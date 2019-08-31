"Донбасс гордится": появилось эксклюзивное видео с Кобзоном

Одиозный российский продюсер Иосиф Пригожин в годовщину смерти певца и политика Иосифа Кобзона обнародовал эксклюзивное видео с ним.

На ролике артист рассуждает о мире без войны, счастье, внуках и хорошей жизни (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Это пожелания одного из самых сильных духом мужчин на планете. Он был ориентиром для многих поколений. Сегодня ровно год, как его с нами нет. Народный артист всего Советского союза – именно так он просил называть его со сцены. Учитель, наставник и настоящий друг. Полное ощущение, что он жив и находится где-то рядом. Иосиф Давыдович Кобзон навсегда останется национальным достоянием нашей Родины", – написал Пригожин.

Кобзон при жизни говорил о мире Кадр из видео

В комментариях у пользователей это видео вызвало ажиотаж. Юзеры вспомнили о войне на Донбассе, уточнив, что жители оккупированной Россией территории гордятся Кобзоном.

"Человек он Великий. Может поэтому Бог его услышит, и станет мир на Донбассе. Попросит за свою Родину", "Царство небесное земляку! Донбасс гордится им. Наша любовь к нему всегда", – отреагировали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кобзон умер 30 августа в одной из клиник Москвы, где до этого проходил лечение и некоторое время находился в коме. Его похоронили 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы, рядом с матерью.

После смерти артиста начали всплывать различные странные факты из его жизни. К примеру, обвинения в сексуальных домогательствах и тесной связи с русской мафией.

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