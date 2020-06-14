Дональду Трампу – 74: пять самых смешных курьезов, которые случались с главой США на посту

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 14 июня, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 74 года.

К нынешнему американскому лидеру можно относиться по-разному: кого-то он раздражает, а кто-то восхищен его "наплевательским" отношением к тому, что о нем подумают. Из-за таких особенностей своего характера Трамп не раз попадал в комичные ситуации. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые смешные курьезы, которые случались с главой США за время на посту.

Дональд Трамп и жук

В августе 2019 года президент США произнес речь в Вирджинии, не обращая внимание на жука, который ползал по его волосам. Видео стало мемом: одни пользователи предположили, что Трампа просто прослушивали, а другие написали, что насекомое перепутало шевелюру американского лидера с апельсином.

Забыл о супруге

В декабре 2019 года Дональд Трамп забыл о своей супруге Мелании на полпути к вертолету. На видео телеканала FOX 10 Phoenix видно, что Трамп сначала стал двигаться к вертолету один, но примерно на половине пути остановился, чтобы подождать жену, которая должна была лететь вместе с ним.

Нагрубил своему фанату

Однажды президент Трамп публично нахамил своему фанату, приняв его за протестующего. Это было в августе 2019 года на встрече Трампа с избирателями, куда пришла группа митингующих. Когда последние уходили с собрания, мужчина по имени Фрэнк Доусон в футболке "Трамп 2020" помахал им кулаком вслед.

Однако президенту показалось, что это один из протестующих. "У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни делать упражнения. Выведите его отсюда, пожалуйста", – сказал Трамп. Позже он узнал, что Доусон является его сторонником, и решил ему позвонить. Поскольку дозвониться президенту не удалось, он послал ему голосовое сообщение с благодарностью за поддержку.

Сам Доусон сказал СМИ, что не обижается. "Я думаю, он подумал, что я участник протеста, но я им не был ... Все хорошо. Я люблю этого парня (Трампа, – ред.). Он лучшее, что случалось с этой страной", – заявил он.

Курьез с автозагаром

7 февраля 2020 Трамп был замечен недалеко от Белого дома, где его сфотографировали папарацци. Снимок мгновенно облетел все СМИ и соцсети. Дело в том, что на фото волосы президента отлетели назад из-за ветра, полностью открыв лицо и лоб, на которых отчетливо виднелся след от автозагара, что рассмешило пользователей.

Автозагар Трампа стал мемом

Перепутал отца и дедушку

В апреле 2019 года Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что его отец родился в Германии, хотя на самом деле там родился дед Трампа – Фридрих Трамп, который иммигрировал в США в 1885 году в возрасте 16 лет. Фред Трамп, отец Дональда Трампа, родился в Нью-Йорке, сообщило Associated Press.

"Я испытываю большое уважение к Ангеле (Меркель, – ред.), и я очень уважаю эту страну... Мой отец – немец, да, был немцем, и родился в очень прекрасном месте в Германии. Таким образом, я испытываю глубокие чувства по отношению к Германии, но она не платит то, что должна платить", – сказал тогда лидер США.

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