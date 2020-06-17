Домработница Ефремова напугала сообщением о его состоянии: не ест и не спит

Домработница российского актера Михаила Ефремова Ева Моисеева сделала тревожное заявление о состоянии актера после смертельной аварии в Москве.

По словам женщины, артист, находясь под домашним арестом, чувствует себя крайне плохо – он ничего не ест, пьет только одну воду, сообщил телеканал РЕН ТВ (смотрите видео в конце новости).

Моисеева уточнила, что Ефремов в настоящее время не употребляет алкоголь, плохо спит и сильно переживает из-за случившегося.

ТАСС

"Он чувствует себя очень плохо и сильно переживает, все время лежит, часто вызывает скорую помощь. У него проблемы с сердцем. Супруга Михаила также чувствует себя плохо, дети часто навещают Ефремова", – поделилась она.

Отметим, в среду, 17 июня, к актеру снова приехали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Его забрали на допрос в связи со смертельной аварией в центре Москвы.

Напомним также, что о плохом состоянии Ефремова также рассказал накануне его адвокат Эльман Пашаев. Он заявил что актеру "очень тяжело", однако он якобы отказывается обращаться за помощью к врачам.

Также о состоянии Ефремова Ева Моисеева рассказала изданию "Комсомольская правда": смотрите видео онлайн

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