Галкин показал домашнее видео с Пугачевой и умилил сеть

Российский комик Максим Галкин показал, как его дочь Елизавета играет на рояле в паре с Аллой Пугачевой. Девочка исполняет одну из партий детской песенки.

"Режиссер, оператор и дирижер – Гарри Максимович", – подписал сообщение Галкин. Видеоролик комик опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, как девочка стесняется и периодически сбивается. Пугачева вслух считает ритм песенки.

Поклонники залюбовались детьми пары. Одни писали о том, какими талантливыми растут Елизавета и Гарри. Другие подписчики похвалили дружественность детей и замечательный вид примадонны.

"На все руки мастера, поют, играют и снимают", "Аллочка такая красивая", "Какие талантливые и дружеские дети", "Любимая песенка моего отца. Многие дети ее не знают", – написали под видео пользователи.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российский комик Максим Галкин потролил президента Украины Владимира Зеленского из-за всенародного опроса на местных выборах 25 октября.