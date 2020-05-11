"Домашний алкоголик": Ефремов пожаловался на "проблемы со спиртным" на карантине

Популярный российский актер Михаил Ефремов пожаловался, что не может пить много алкоголя в период карантина.

Артист, который якобы давно испытывает проблемы с алкоголизмом, отличился заявлением о том, что не может выпивать, пишет "Коммерсантъ".

По словам 56-летнего Ефремова, он начал меньше пить спиртного, так как не может пойти в бар или паб.

Михаил Ефремов Filmz.ru

"Иногда моя дочь разрешает мне кое-что, но все равно это меньше, чем раньше. Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик. Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить, а потом прийти домой, где все уже спят. Сейчас же я дома с детьми, больше ответственности за все", – отметил Ефремов.

Отметим, Михаила Ефремова часто подозревают в алкоголизме. В интервью Юрию Дудю сам же актер признавался, что у него нет проблем со спиртными напитками.

"Я не алкоголик, а жизнерадостный пьяница", – с улыбкой говорил Ефремов.

Каки сообщал OBOZREVATEL, раннее Михаил Ефремов жестко высмеял российскую власть из-за карантина.