Главная Новости
11 мая • обновлено в 11:44
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Домашний алкоголик": Ефремов пожаловался на "проблемы со спиртным" на карантине

2.6т
Читать материал на украинском

Популярный российский актер Михаил Ефремов пожаловался, что не может пить много алкоголя в период карантина.

Артист, который якобы давно испытывает проблемы с алкоголизмом, отличился заявлением о том, что не может выпивать, пишет "Коммерсантъ".

По словам 56-летнего Ефремова, он начал меньше пить спиртного, так как не может пойти в бар или паб.

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов

Filmz.ru

"Иногда моя дочь разрешает мне кое-что, но все равно это меньше, чем раньше. Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик. Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить, а потом прийти домой, где все уже спят. Сейчас же я дома с детьми, больше ответственности за все", – отметил Ефремов.

Отметим, Михаила Ефремова часто подозревают в алкоголизме. В интервью Юрию Дудю сам же актер признавался, что у него нет проблем со спиртными напитками.

"Я не алкоголик, а жизнерадостный пьяница", – с улыбкой говорил Ефремов.

Каки сообщал OBOZREVATEL, раннее Михаил Ефремов жестко высмеял российскую власть из-за карантина.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Персона
Михаил Ефремов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес карантин Новости России кино
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
3
Смешно
4
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Да,нормальные мужик!Даже уважаю его,как актера,ну и конечно,как человека))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Ефремов всегда поддерживал Украину ! Теперь он перестал пить. Мы теряем союзников :(
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Шмурдяк Тарас, крєпісь, таварішчь!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги