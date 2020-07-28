"Дом-2" запустит ракету в космос: Илону Маску бросили странный вызов

Создатели российского реалити-шоу "Дом-2" решили запустить в космос участников проекта и этим поставить новый рекорд.

Как сообщил телеканал ТНТ, на поляне уже появилась 22-метровая ракета, копия настоящего космического корабля, в которой будут проводиться тренировки (фото смотрите ниже).

Отметим, что отправка в космос ракеты с участниками "Дома-2" станет первой в истории телевидения.

Участников "Дома-2" отправят в космос Телеканал ТНТ

Создатели шоу привели в пример американского бизнесмена Илона Маска, который в мае 2020 года запустил в космос ракету с двумя астронавтами NASA. Это событие стало настоящим прорывом в области космического туризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, запуск корабля Crew Dragon состоялся 30 мая. Он стал историческим, поскольку компания SpaceX впервые отправила в космос корабль с людьми на борту. Космический корабль вернется на землю 2 августа, если этому будут способствовать погодные условия.