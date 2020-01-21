"Должны пройти все": известная актриса предложила ввести в Украине тест на гражданство

Украинская актриса театра и кино Ирма Витовская считает, что человек, который не может ответить на вопрос, гражданином какой страны он является, не имеет права определять ее судьбу.

Об этом артистка заявила в интервью изданию "Украинская правда".

Ирма Витовская pravda.com.ua

"Я поклонник института гражданства. Возможно, это ограничение в выборе всех граждан. Но я не считаю, что человек, который не может себе ответить на вопрос, гражданин какой он страны и что это за страна, имеет право определять ее судьбу. Вот честно! Я считаю, что тесты должны пройти все, начиная от ярких патриотов и интеллектуалов, до самых низов, сдать экзамен на гражданство", – заявила Витовская.

Ирма Витовская pravda.com.ua

На вопрос журналиста, какие вопросы могут быть в этом тесте, Ирма ответила:

"Несложные. Вот Голодомор – это трагедия, неурожай или это, вы считаете, осознанный геноцид? 39-й год – это освобождение или все-таки оккупация части другой страны? Вот, собственно, на такие вопросы человек должен отвечать. И язык, конечно. Человек, который не прошел тесты, не имеет права вести стратегический бизнес: дороги, СМИ, заправки..."

Ирма Витовская pravda.com.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирма Витовская высказалась о юморе студии "Квартал 95". Так, она заявила, что комикам следует развиваться и расти. Кроме того, по ее словам, "Квартал 95" должен изменить свой юмор.

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