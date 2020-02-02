"Должен звучать на Евровидении": 16-летний участник "Голос країни" покорил судей пением

16-летний Виталий Окс из города Львов открывал третий эфир проекта "Голос країни-10". Участник исполнил песню известной певицы Билли Айлиш.
Виталий развернул к себе три кресла – Тины Кароль, Monatik, Насти Каменских и Потапа.
Виталий Окс
кадр из видео
"Мне 16 лет. Я со Львова. Я пришел ради того, чтобы показать, что люди, которых не воспринимает общество, тоже чего-то стоят, и чего то могут достичь", – признался парень.
Как оказалось, Виталий столкнулся с буллингом, и на "Голос країни" он пришел, чтобы вдохновить тех, кто также столкнулся с травлей и неприятием.
Виталий Окс
кадр из видео
Пение Окса покорило судей. В частности, Настя Каменских призналась, что, когда услышала Виталия у нее внутри все перевернулось.
А Тина Кароль убеждена, что парень станет настоящей звездой:
"Вы станете настоящей звездой после этого шоу. Я сделаю все возможное, чтобы вы сияли, как можно ярче. Мне кажется, такие голоса должны звучать на Евровидении".
Зустрічай першого учасника третього епізоду #голоскраїни – 16-річного Віталія Окса! 😀 Віталій займається музикою з трьох років і за свою пристрасть зазнавав булінгу. На щастя, хлопець навчився приймати себе таким, яким він є. Віталій прийшов на Голос, щоб надихнути тих, хто зіштовхується з цькуванням та неприйняттям. #битваепохи
Примечательно, что Виталий своим тренером решил выбрать Кароль, признавшись:
"Мое сердце уже как 16 лет лежит к Тине".
Виталий Окс
кадр из видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!
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