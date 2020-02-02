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2 февраля • обновлено в 21:53
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"Должен звучать на Евровидении": 16-летний участник "Голос країни" покорил судей пением

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16-летний Виталий Окс из города Львов открывал третий эфир проекта "Голос країни-10". Участник исполнил песню известной певицы Билли Айлиш.

Виталий развернул к себе три кресла – Тины Кароль, Monatik, Насти Каменских и Потапа.

Виталий Окс

Виталий Окс

кадр из видео

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"Мне 16 лет. Я со Львова. Я пришел ради того, чтобы показать, что люди, которых не воспринимает общество, тоже чего-то стоят, и чего то могут достичь", – признался парень.

Как оказалось, Виталий столкнулся с буллингом, и на "Голос країни" он пришел, чтобы вдохновить тех, кто также столкнулся с травлей и неприятием.

Виталий Окс

Виталий Окс

кадр из видео

Пение Окса покорило судей. В частности, Настя Каменских призналась, что, когда услышала Виталия у нее внутри все перевернулось.

А Тина Кароль убеждена, что парень станет настоящей звездой:

"Вы станете настоящей звездой после этого шоу. Я сделаю все возможное, чтобы вы сияли, как можно ярче. Мне кажется, такие голоса должны звучать на Евровидении".

Примечательно, что Виталий своим тренером решил выбрать Кароль, признавшись:

"Мое сердце уже как 16 лет лежит к Тине".

Виталий Окс

Виталий Окс

кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Голос країни" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Голос країни
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Який смаглявий, чорноокий, чорнобривий "слов'янський" хлопчик
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