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"Долбаные украинцы": на росТВ глупо оскандалились с известным боевиком

6.8т Читать материал на украинском

Российский телеканал "СТС" оскандалился из-за того, что вырезал фразу "не связывайся с долбаными украинцами" из фильма "Ограбление по-итальянски".

Как сообщила радиостанция "Говорит Москва", телеканал показал криминальный боевик 2003 года с редактурой. В оригинале один из героев говорит: "Слушай сюда, я давно понял, что нельзя переть против природы, тещи и долбаных украинцев". "СТС" сократил эту цитату: "Слушай сюда, я давно понял, что нельзя переть против природы, тещи".

Скандал на

Скандал на "СТС"

"СТС"

Новости
"Без русских в Украине – фашизм!" Известный телеведущий оскандалился фейком на росТВ

На телеканале пока не объяснили, почему они так поступили.

Вот как звучит отредактированная "СТС" версия:

А так звучит оригинал:

Как сообщал OBOZREVATEL, на российском пропагандистском телевидении разгорелся скандал из-за одиозного украинца.

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Место
Россия
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Махно Володимир
Махно Володимир
бойтись русские пид#рюги! :)
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Губань Сергій
Губань Сергій
Ложь - национальное достояние москалей!
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Юг Руси
Юг Руси
Губань Сергій, закатай свою губань и посмотри про правдивых укроинцив )))) https://drive.google.com/open?id=1DQqtXQzireD8foe6cMARAUyxRxS5miBf
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Юг Руси
Юг Руси
Так, я не понял, цэ пырымога, чи зрада???
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