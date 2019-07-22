"Долбаные украинцы": на росТВ глупо оскандалились с известным боевиком

Российский телеканал "СТС" оскандалился из-за того, что вырезал фразу "не связывайся с долбаными украинцами" из фильма "Ограбление по-итальянски".

Как сообщила радиостанция "Говорит Москва", телеканал показал криминальный боевик 2003 года с редактурой. В оригинале один из героев говорит: "Слушай сюда, я давно понял, что нельзя переть против природы, тещи и долбаных украинцев". "СТС" сократил эту цитату: "Слушай сюда, я давно понял, что нельзя переть против природы, тещи".

Скандал на "СТС" "СТС"

На телеканале пока не объяснили, почему они так поступили.

Вот как звучит отредактированная "СТС" версия:

А так звучит оригинал:

Как сообщал OBOZREVATEL, на российском пропагандистском телевидении разгорелся скандал из-за одиозного украинца.

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