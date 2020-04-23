"Доктор в маске, в погонах..." Макаревич спел песню о будущем России

Знаменитый рок-музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич спел песню "на тему отдаленного будущего".
Видео артист разместил на свое странице в социальной сети Facebook (Чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).
"Мы шагаем по зоне в процессии длинной
Соблюдая дистанцию - два с половиной
Наши маски давно прорастают щетиной
Я свою тысячу лет не снимал
Ровно в девять отбой, ровно в шесть - построение
Хоть никто уже год, к моему изумлению
Здесь не кашлял и не умирал
Телевизор включается, где-то вне зоны
Тут всегда одна программа и одни м*дозвоны
У начальства свои в этом смысле резоны
Нам без нас выбирают кино
Доктор в маске, в погонах из комендатуры
Нам по прежнему меряет температуру
А термометр сломан давно", - поет Макаревич.
"Спасибо за эту печальную и правдивую песню", "Страшно. И метроном, отмеряющий мгновения страха. И практически без надежды", "Как-то не весело", "Новое - про актуальное! Сильно", - комментируют песню в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Макаревич высказался об "ограниченности" россиян, которые предпочитают телевидение книгам. Также он напомнил о пропаганде на росТВ.
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