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23 апреля • обновлено в 21:11
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"Доктор в маске, в погонах..." Макаревич спел песню о будущем России

1.5т
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Знаменитый рок-музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич спел песню "на тему отдаленного будущего".

Видео артист разместил на свое странице в социальной сети Facebook (Чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

"Доктор в маске, в погонах..." Макаревич спел песню о будущем России

"Мы шагаем по зоне в процессии длинной

Соблюдая дистанцию - два с половиной

Наши маски давно прорастают щетиной

Я свою тысячу лет не снимал

Ровно в девять отбой, ровно в шесть - построение

Хоть никто уже год, к моему изумлению

Здесь не кашлял и не умирал

Телевизор включается, где-то вне зоны

Тут всегда одна программа и одни м*дозвоны

У начальства свои в этом смысле резоны

Нам без нас выбирают кино

Доктор в маске, в погонах из комендатуры

Нам по прежнему меряет температуру

А термометр сломан давно", - поет Макаревич.

"Спасибо за эту печальную и правдивую песню", "Страшно. И метроном, отмеряющий мгновения страха. И практически без надежды", "Как-то не весело", "Новое - про актуальное! Сильно", - комментируют песню в сети.

"Доктор в маске, в погонах..." Макаревич спел песню о будущем России
"Доктор в маске, в погонах..." Макаревич спел песню о будущем России
"Доктор в маске, в погонах..." Макаревич спел песню о будущем России
"Доктор в маске, в погонах..." Макаревич спел песню о будущем России
"Доктор в маске, в погонах..." Макаревич спел песню о будущем России

Как ранее писал OBOZREVATEL, Макаревич высказался об "ограниченности" россиян, которые предпочитают телевидение книгам. Также он напомнил о пропаганде на росТВ.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Андрей Макаревич
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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