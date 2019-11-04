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4 ноября • обновлено в 12:43
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"Думают ж*пой!" Кондратюк призвал запретить гастроли в Украине фанатов Путина

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Известный продюсер Игорь Кондратюк призвал СБУ не допустить выступления в Киеве иностранных артистов, нарушивших законы Украины.

Об этом Кондратюк сказал в эфире ObozTV. Речь шла, в частности, о двух концертах, анонсированных на ноябрь. В Киеве собирается выступить шведский музыкант Dr. Alban, внесенный в базу "Миротворец" после гастролей в оккупированном Крыму, а также российская певица Любовь Успенская, которая называла президента РФ Владимира Путина своим кумиром.

"Я скажу, что Баканов (Иван Баканов, действующий глава СБУ. – Ред.) еще об этом не знает. Он не разобрался. Он так же разбирается в СБУ, как я в тонкостях квантовой теории струн", – заявил Кондратюк.

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"Албан выступал в Крыму? Ну и живи там, ты не имеешь права въезжать на территорию Украины, ты нарушил наши законы. Если иностранцы, которые нарушили наши законы, включая Любу-Любоньку, могут свободно делать в Украину что угодно – значит, и наши т.н. "сепаратисты" могут делать что угодно. Это позорно. Это значит, люди (в СБУ. – Ред.) не на своем месте. Это значит, люди думают ж*пой. Что я вам могу еще веселого сказать?" – возмутился он.

По мнению продюсера, в сложившейся ситуации больше глупости, чем "зрады".

"Это происходит исключительно потому, что кто-то в СБУ решил, что законы Украины можно нарушать", – считает Кондратюк.

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Он напомнил, что Доктор Албан приезжал в Крым не через украинские пункты пропуска, а прилетал на самолете из РФ.

"Этот человек в принципе не может выступать в Украине! Скажите это кому-то в СБУ, если есть контакты. У меня нет, могу только говорить об этом в эфире", – резко добавил шоумен.

Успенская и Dr. Alban беспрепятственно выступят в столице Украины?

Успенская и Dr. Alban беспрепятственно выступят в столице Украины?

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кондратюк жестко прошелся и по украинским гастролерам в России: он предложил выписывать им большие штрафы или лишать гражданства.

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Темы
Запрет российских звезд в Украине Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт
Персоны
Игорь Кондратюк Любовь Успенская Иван Баканов
Место
Украина Киев
Теги
Служба безопасности Украины концерт гастроли
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