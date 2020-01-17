"Наверное, мамин": дочка Поляковой позабавила сеть фото в купальнике

Дочка украинской певицы Оли Поляковой Маша поделилась в соцсетях фото в нежно-розовом купальнике.

Так, снимок она опубликовала на личной странице в Instagram. "Что может быть лучше чем солнце, море и песок?" — написала Маша.

Дочь Оли Поляковой

Маша Полякова Фото: instagram/mashapolyakova

Поклонники дочери Поляковой принялись бурно обсуждать ее публикацию. Многие из них сделали массу комплиментов Маше, а другие отметили, что она надела купальник не по размеру.

"Красотка", "Очень классный купальник", "Секси", "Маша, купальник, кажется, большой", "Что у нее в трусах? Песок?", "Мамин купальник?", — написали люди.

Маша Полякова Фото: instagram/mashapolyakova

Маша Полякова Фото: instagram/mashapolyakova

Маша Полякова Фото: instagram/mashapolyakova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Оли Поляковой Мария восхитила поклонников фото с мамой. Так, пользователи сети отметили, что девочка очень похожа на свою звездную родительницу.

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