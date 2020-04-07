Старшая дочь покойного журналиста Сергея Доренко Екатерина получила ожоги лица и правой руки после конфликта с соседкой.

Так, по словам девушки, она была в своем доме в Подмосковье, когда увидела, что женщина на своем участке разожгла большой костер. Дочь журналиста сделала замечание соседке заявив, что огонь может перекинутся на другие дома, однако в ответ услышала поток нецензурной брани. Тогда Екатерина стала снимать происходящее на видео, из-за чего вторая разозлилась и ударила ее по голове горящей палкой. Об этом сообщает Starhit.

Сергей Доренко и его дочь Екатерина

"Я сидели на веранде, слушала музыку, вдруг увидела яркое пламя на соседнем участке, костер был очень высоким. Я подошла к забору соседки, чтобы спросить, не угрожает ли нам пожар. На что получила в ответ шквал нецензурной брани... Тогда я стала на приступок и стала снимать то, как соседка разводит огромный костер. Она раздувала пламя, шевеля ветки длинной палкой. Заметив меня, она снова стала выражать агрессию в мой адрес, а потом подошла и ударила меня той самой горящей палкой. Просто чудом не попала мне в глаз. Зато обожгла мне щеку и правую руку, я потеряла равновесие и ударилась головой", – рассказала Екатерина.

Сергей Доренко с дочерью Фото: starhit.ru

К слову, после случившегося дочь Дренко обратилась в травматологическое отделение Одинцовской центральной районной больницы с жалобами на сильную головную боль и жжение в области лица. Там у Екатерины диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника и ожоги лица и правой кисти. Также она обратилась в полицию.

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