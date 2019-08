Дочери Игоря Крутого — 34: самые сексуальные фото красотки

Дочь знаменитого российского композитора Игоря Крутого, певица и бизнесвумен Виктория в четверг, 29 августа, отмечает свой день рождения.

Так, девушке исполняется 34 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых соблазнительных снимков Крутой.

Игорь Крутой и дочь Виктория Фото: TVNET

Виктория Крутая родилась 29 августа 1985 года в Москве. Когда девочке было четыре года, ее родители развелись. Мать — Ольга, бизнесвумен, после развода уехала в США на постоянное место жительства. В Майами она познакомилась с композитором Игорем Крутым, за которого вскоре вышла замуж. Игорь усыновил Вику.

Виктория Крутая Фото из Instagram

Виктория Крутая Фото из Instagram

Виктория Крутая Фото из Instagram

В Америке девушка окончила драматическую школу "Stella Adler", затем Нью-Йоркский университет, где училась по специальности "Бизнес-коммуникации". Во время учебы она приняла участие в съемках видеоклипа Димы Билана "Я так люблю тебя".

Виктория Крутая Фото из Instagram

Виктория Крутая Фото из Instagram

Виктория Крутая Фото из Instagram

В 2008 году, после окончания вуза, будущая артистка два года проходила стажировку в американском издательстве популярного журнала "Glamour", а также брала уроки актерского мастерства.

Виктория Крутая Фото из Instagram

Виктория Крутая Фото из Instagram

Виктория Крутая Фото из Instagram

В 2011 году певица выпустила дебютный клип на песню "Убегу", который снял режиссер Константин Черепков. В том же году Вика записала клип "No Breaking Me Down" и приняла участие в телепроекте "Танцы со звездами". Записала песни: "Falling", "Addicted to love", "Run away from you", "Карнавал" (вместе с группой "Дискотека Авария" и GeeGun) и другие.

Виктория Крутая Фото из Instagram

Виктория Крутая Фото из Instagram

Виктория Крутая Фото из Instagram

В сентябре 2013 года Виктория открыла цветочный бутик в центре Москвы. Девушка стала совладелицей (вместе с Викторией Сощенко) салона цветов и подарков. Название флористического бренда — "Florist Gump".

Виктория Крутая Фото из Instagram

Виктория Крутая Фото из Instagram

Виктория Крутая Фото из Instagram

Также в июне 2014 года падчерица Игоря Крутого вышла замуж за ресторатора Давида Берковича. Свадьба Виктории состоялась в Монте-Карло. В 2015 году вона впервые стала мамой. Крутая подарила мужу дочь, которую назвали Дэми-Роуз.

Виктория Крутая и ее муж Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория — старшая дочь Игоря Крутого, которая любит шокировать публику откровенными снимками. Сам же Крутой, при этом, якобы, серьезно болен, из-за чего его внешний вид нередко озадачивает поклонников.

