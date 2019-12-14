Дочери Басты и сын Собчак: как выглядят повзрослевшие дети российских звезд

Недавно папарацци застукали российского рэпера Басту в Майами (США) с повзрослевшей дочерью Машей.

В связи с этим OBOZREVATEL промониторил страницы других звезд российского шоу-бизнеса в соцсетях и предлагает посмотреть, как выглядят их подрастающие и уже взрослые дети.

Дети Басты (Василия Вакуленко)

У Басты есть две дочери: 10-летняя Маша и 6-летняя Василиса. Так, старшая дочь артиста уже интересуется музыкальным творчеством и даже успела стать звездой. Девочка выступила в 2016 году с отцом в спорткомплексе "Олимпийский", не испугавшись тридцати тысяч зрителей.

Баста с дочерьми

Баста с 10-летней дочерью Машей Фото: Peopletalk

Что касается младшей дочери Басты Василисы, то она, как и старшая Маша, подросла и стала очень походить на своего звездного папу.

6-летняя дочь Басты Василиса Фото: ego-zhena.ru

Дети Анастасии Заворотнюк

У актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больна раком, есть трое детей: 22-летняя Анна, 18-летний Майкл и Мила, которой нету еще и года. Стоит отметить, что старших детей Заворотнюк родила от бывшего мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова. А маленькую Милу от фигуриста Петра Чернышева.

Заворотнюк с детьми и мужем

Старшая дочь звезды очень похожа на маму и сейчас она занимается моделингом и блогерством. Раньше девушка имела свой бизнес по продаже одежды и аксессуаров, но недавно стало известно, что Анна его продала.

Заворотнюк с дочерью Анной Фото: hellomagazine.com

В отличие от сестры, сын Заворотнюк не любит излишнего внимания, поэтому о нем мало что известно. К слову, парень совсем недавно окончил школу и поступил в МГИМО. Что касается маленькой Милы, то вероятнее всего, она сейчас находится с родственниками актрисы.

Сын и дочь Заворотнюк от первого брака Фото: hellomagazine.com

Анастасия Заворотнюк с мужем и дочерью Милой Фото: hellomagazine.com

Сын Ксении Собчак

Сыну Собчак Платону, которого она родила от актера Максима Виторгана, недавно исполнилось три года. Раньше знаменитые родители не показывали лицо мальчика, но теперь он стал звездой их социальных сетей.

Ксения Собчак с сыном Фото: instagram/xenia_sobchak

Сын Собчак Платон

Дети Валерии

Певица Валерия — счастливая мать троих детей: дочери Анны и сыновей Артемия и Арсения. Она родила их от бывшего мужа, продюсера и композитора Александра Шульгина.

Валерия с детьми

Примечательно, что дети пошли по стопам родителей и начали заниматься музыкой. 26-летняя Анна стала певицей, 25-летний Артемий — руководителем швейцарской студии грамзаписи, а 21-летний Арсений выступает с фортепианными концертами.

Дети Валерии Фото: agroplast.spb

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комик и шоумен Сергей Светлаков показал редкое фото со своей дочерью Анастасией от первого брака.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся