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10 марта • обновлено в 15:21
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Дочь Заворотнюк впервые сделала заявление о состоянии актрисы

3.9т
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Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Анна вышла на связь с поклонниками и рассказала о состоянии артистки.

Так, несколько часов назад на своей странице в Instagram Анна опубликовала новый пост о своей поездке в Италию. Более того, девушка принялась отвечать на комментарии поклонников под публикацией.

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Instagram @anna_zavorotnyuk

В частности, один из пользователей поинтересовался у Анны, жива ли ее мамы. На что девушка ответила, что актриса идет на поправку:

"Не верьте этим моральным уродам и не задавайте мне такие бестактные и жестокие вопросы, мы идем на поправку, у нас все будет хорошо".

Дочь Заворотнюк сделала заявление о состоянии актрисы

Instagram @anna_zavorotnyuk

Также Анна ответила и на обвинение в том, что они хранят молчание и не рассказывают о состоянии Заворотнюк ради выгоды:

"Наша семья не ходит на программы и не устраивает шоу для таких равнодушных людей, как вы, как бы вам этого хотелось. Мы держимся достойной и оставляем подробности в тени".

Дочь Заворотнюк сделала заявление о состоянии актрисы

Instagram @anna_zavorotnyuk

Дочь Заворотнюк сделала заявление о состоянии актрисы

Instagram @anna_zavorotnyuk

Дочь Заворотнюк сделала заявление о состоянии актрисы

Instagram @anna_zavorotnyuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна появилась в сети спустя почти пять месяцев молчания.

Девушка опубликовала пост на своей странице в Instagram, посвятив его всем, кто поддерживает ее в настоящее время. Дочь звезды написала, что проходит самый сложный период в жизни.

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Автор
Анна Михно
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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