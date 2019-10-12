Дочь Заворотнюк впервые объяснила, что происходит

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в комментариях в Instagram под постом о здоровье матери объяснила, что ее семья не появляется на телеканалах и комментирует здоровье актрисы, потому что "не хочет хайпа".

Так, пользователи в комментариях к посту о сплетнях, которые касаются здоровья Заворотнюк, посчитали, что родным актрисы пора раскрыть карты, чтобы остановить волну слухов. Так одна из подписчиц заметила, что когда человек становится знаменитым он должен понимать, что его жизнь станет интересна обществу.

"Она публичный человек и раз уж поднялась эта тема, то извините, нет дыма без огня. Раз говорят, то значит частичка правды есть. Да, конечно, эти поступки журналистов аморальны, и я их не защищаю, но позиция у этой семьи сама заставляет идти на крайние поступки", - написала подписчица.

Анастасия Заворотнюк Фото: radiosputnik.ria.ru

В ответ на это Анна написала, что для их семьи главное - счастливая и спокойная жизнь актрисы.

"Вы не правы и сами себе противоречите. Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов потому что нам не интересен хайп, а в первую очередь мы хотим спокойной и счастливой жизни моей мамы, остальное не важно", — заявила девушка.

Анастасия Заворотнюк со старшей дочерью Анной

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