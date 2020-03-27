Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Анна поделилась с поклонниками своими переживаниями.

Так, по словам девушки, она начала верить в силу притяжения: чем больше думаешь о плохом, тем больше притягиваешь эго к себе. Именно поэтому она теперь старается общаться только с хорошими людьми и транслировать в мир исключительно позитивные мысли. Об этом Анна написала на своей странице в Instagram.

Анна Заворотнюк Фото: instagram/anna_zavorotnyuk

"В жизни все взаимосвязано, как мы живем, как мыслим, как воспринимаем этот мир. Чем больше мы думаем про плохое, про негативное, тем больше мы притягиваем это к себе. Поэтому важно следить за тем, что ты транслируешь миру. Важно понимать, кто тебя окружает: позитивные люди, с которыми легко или люди темные, с которыми не комфортно... Говорят, что мир спасет красота. Но это понятие неточное. Его спасут добрые помыслы, мысли, поступки и действия", – сказала Заворотнюк.

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