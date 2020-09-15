Дочь Заворотнюк резко высказалась о состоянии здоровья матери

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк Анна заявила поклонникам, что не будет рассказывать о состоянии здоровья матери, так как ей трудно об этом говорить.

Об этом девушка сообщила в сториз на своей странице в Instagram, когда отвечала на вопросы подписчиков. Больше всего они интересовались здоровьем актрисы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хочу вас попросить не писать мне о том, что если мы публичные люди, то должны рассказывать абсолютно все, что происходит в нашей жизни. Мы выбрали такую позицию, и прошу вас уважать наше решение, и не задавать таких вопросов", – отметила Анна Заворотнюк.

Также дочь актрисы поблагодарила всех, кто не интересуется их личной жизнью, а просто желает здоровья Анастасии и скорейшего выздоровления.

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