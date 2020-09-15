Дочь Заворотнюк резко высказалась о состоянии здоровья матери

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк Анна заявила поклонникам, что не будет рассказывать о состоянии здоровья матери, так как ей трудно об этом говорить.
Об этом девушка сообщила в сториз на своей странице в Instagram, когда отвечала на вопросы подписчиков. Больше всего они интересовались здоровьем актрисы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Хочу вас попросить не писать мне о том, что если мы публичные люди, то должны рассказывать абсолютно все, что происходит в нашей жизни. Мы выбрали такую позицию, и прошу вас уважать наше решение, и не задавать таких вопросов", – отметила Анна Заворотнюк.
Также дочь актрисы поблагодарила всех, кто не интересуется их личной жизнью, а просто желает здоровья Анастасии и скорейшего выздоровления.
Как сообщал OBOZREVATEL:
осенью 2019 года в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети рассказывали, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Через несколько дней стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно, ей сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
Весной 2020 года актрису выписали из клиники и она якобы продолжила терапию дома.
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