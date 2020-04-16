Дочь Заворотнюк рассказала о тяжелом периоде
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Анна пожаловалась на тяжелый период в жизни.
Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала новый откровенный пост.
В соцсети Анна призналась, что трудные минуты объединяют людей.
"Мы сейчас с вами переживаем очень трудное время, порой даже подступают минуты отчаяния. Но не смотря ни на что, мы должны проявить максимум терпения, внутренней собранности, сосредоточенности и веры, что все пройдет. Такие трудные минуты особенно объединяют людей, делая их добрее, мудрее и человечнее", – пишет дочь Заворотнюк.
Поклонники восхитились мудростью 24-летней Анны. В комментариях пользователи поблагодарили девушку за поддержку.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.