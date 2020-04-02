Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Анна призналась, что чувствует особую ответственность за свою маленькую сестру Милу.

Так, девушка заявила, что если в своем брате она ощущает "сильное мужское плеч", то, что касается годовалой малышки – ее нужно защищать и уберегать от всех невзгод. Об этом Анна сообщила на своей странице в Instagram.

Анна Заворотнюк Фото: instagram/anna_zavorotnyuk

"Конечно же моя сестренка Мила, такая же любовь, как и мой брат, но выражается по-другому. Если я ощущаю брата, как мужское плечо и мне хочется рядом с ним чувствовать себя маленькой сестренкой, требующей защиты. Тогда Мила – это маленький ангелочек, моя принцесса, моя младшая сестра и я за нее в ответе. Это какая-то другая любовь, нежная, трепетная, даже с какой-то щемящей болью. Так хочется ее от всего защитить, уберечь", – заявила Анна.

Анастасия Заворотнюк с мужем и детьми Фото: hellomagazine.com

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