Дочь Заворотнюк переезжает от онкобольной матери: что произошло
Старшая дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что планирует переехать из загородного особняка в Подмосковье, где она живет вместе с семьей.
Так, на личной странице в Instagram Анна Заворотнюк рассказала, что собирается переехать от семьи в центр Москвы. Уже в начале осени в квартире девушки должен завершиться ремонт.
"Все лето провела за городом, мне так нравится эта деревенская жизнь. Скоро закончится ремонт в квартире и я должна буду переехать. С одной стороны, я очень этого жду, потому что после долгой жизни в Нью-Йорке мне не хватает ощущения мегаполиса. Хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни... Но уверена, что после переезда я буду скучать", – рассказала девушка.
Отметим, ранее в сети показали, в каких условиях проживает актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из клиники, где она проходила лечение от онкологии. Так, из больницы она вернулась в свой особняк в элитном поселке Подмосковья.
Ранее актриса за два миллиона долларов купила трехэтажный дом площадью 900 квадратных метровс собственным бассейном и спортзалом, оборудованным на верхнем этаже.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.