Старшая дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что планирует переехать из загородного особняка в Подмосковье, где она живет вместе с семьей.

Так, на личной странице в Instagram Анна Заворотнюк рассказала, что собирается переехать от семьи в центр Москвы. Уже в начале осени в квартире девушки должен завершиться ремонт.

"Все лето провела за городом, мне так нравится эта деревенская жизнь. Скоро закончится ремонт в квартире и я должна буду переехать. С одной стороны, я очень этого жду, потому что после долгой жизни в Нью-Йорке мне не хватает ощущения мегаполиса. Хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни... Но уверена, что после переезда я буду скучать", – рассказала девушка.

Дочь Заворотнюк переезжает от онкобольной матери: что произошло Instagram Анны Заворотнюк

Отметим, ранее в сети показали, в каких условиях проживает актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из клиники, где она проходила лечение от онкологии. Так, из больницы она вернулась в свой особняк в элитном поселке Подмосковья.

Ранее актриса за два миллиона долларов купила трехэтажный дом площадью 900 квадратных метровс собственным бассейном и спортзалом, оборудованным на верхнем этаже.

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