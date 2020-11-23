Дочь Заворотнюк отреагировала на слухи о съемках матери в шоу Малахова

Юля Ухина Люди 11:04, 23.11.2020

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла информацию об участии ее матери в съемках "Прямого эфира" с Андреем Малаховым. Ранее в сети появились сообщения СМИ, что артистка якобы планирует поведать в шоу о своей борьбе с раком.

Так, в личных Instagram-сторис Анна, отвечая на вопросы поклонников, призвала их не верить никаким сплетням относительно ее матери. А также отметила, что ее семья все также придерживается позиции "без комментариев".

"Моя мама не будет сниматься ни в каких передачах. Не верьте всем этим газетенкам... Мы также придерживаемся позиции "без комментариев", – заявила дочь Заворотнюк.

Instagram Аннны Заворотнюк

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