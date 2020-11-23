Дочь Заворотнюк отреагировала на слухи о съемках матери в шоу Малахова
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла информацию об участии ее матери в съемках "Прямого эфира" с Андреем Малаховым. Ранее в сети появились сообщения СМИ, что артистка якобы планирует поведать в шоу о своей борьбе с раком.
Так, в личных Instagram-сторис Анна, отвечая на вопросы поклонников, призвала их не верить никаким сплетням относительно ее матери. А также отметила, что ее семья все также придерживается позиции "без комментариев".
"Моя мама не будет сниматься ни в каких передачах. Не верьте всем этим газетенкам... Мы также придерживаемся позиции "без комментариев", – заявила дочь Заворотнюк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2019 году стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что актриса попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
В 2020 году, спустя год лечения знакомые Заворотнюк рассказали, что химиотерапия кардинально изменила внешность звезды.