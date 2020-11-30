Дочь Заворотнюк: моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, Анна впервые за долгое время рассказала о состоянии своей матери. Девушка заявила, что артистка тяжело больна и добавила – она настоящий боей, поэтому все победит.
Такими подробностями 24-летняя Анна поделилась на личной странице в Instagram. Свою публикацию она посвятила Дню матери, который отмечается 29 ноября в РФ.
"Вчера (29 ноября. – Ред.) был прекрасный праздник, день всех мам. Даже не знаю почему, но я не смогла написать в намеченном посте ни слова. Хочу сказать, что в жизни каждого мама – это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего. Моя мама, не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но еще и настоящий боец и справится со всем. Хочу, чтобы она всегда была рядом", – заявила Анна.
Она также поделилась снимком с мамой и пообещала, что семья справится со всеми невзгодами.
"Люблю тебя бесконечно, мы со всем справимся! Все будет хорошо. Нет лучшей мамы на свете, чем ты!" – обратилась Анна Заворотнюк к звездной матери.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2019 году стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что актриса попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
В 2020 году, спустя год лечения знакомые Заворотнюк рассказали, что химиотерапия кардинально изменила внешность звезды.