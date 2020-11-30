Дочь Заворотнюк: моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, Анна впервые за долгое время рассказала о состоянии своей матери. Девушка заявила, что артистка тяжело больна и добавила – она настоящий боей, поэтому все победит.

Такими подробностями 24-летняя Анна поделилась на личной странице в Instagram. Свою публикацию она посвятила Дню матери, который отмечается 29 ноября в РФ.

"Вчера (29 ноября. – Ред.) был прекрасный праздник, день всех мам. Даже не знаю почему, но я не смогла написать в намеченном посте ни слова. Хочу сказать, что в жизни каждого мама – это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего. Моя мама, не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но еще и настоящий боец и справится со всем. Хочу, чтобы она всегда была рядом", – заявила Анна.

Она также поделилась снимком с мамой и пообещала, что семья справится со всеми невзгодами.

"Люблю тебя бесконечно, мы со всем справимся! Все будет хорошо. Нет лучшей мамы на свете, чем ты!" – обратилась Анна Заворотнюк к звездной матери.

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