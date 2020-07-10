Дочь Волочковой рассказала о преследованиях из-за мамы

Дочь русской балерины Анастасии Волочковой Ариадна рассказала, что столкнулась с преследованиями и негативом в свой адрес из-за 44-летней мамы.

Об этом Волочкова-младшая призналась в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Еще год назад девушка принимала критику близко к сердцу, но со временем научилась спокойно реагировать на нее. Сейчас Ариадна живет с отцом в центре Москвы (Россия), потому что так ей удобнее строить свою жизнь.

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной MSN.com

"Была ситуация, когда в приют для животных, где я работаю волонтером, приходили незнакомые люди и говорили ужасные вещи о маме, обо мне. Меня преследовали, было очень страшно. Но надо научиться с этим жить", – рассказала 14-летняя Ариадна.

Девушка также вспомнила о случае, когда к ней подошел незнакомый мужчина и представился ее биологическим отцом. Волочкова призналась, что переживает за дочь и ее дальнейшую судьбу.

"Ариша очень мудрая и понимает, почему все так происходит", – добавила балерина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова рассказала о том, что ей удалось взыскать долг с бывшего мужа Игоря Вдовина через суд.