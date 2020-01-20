Дочь Волочковой полюбила готовить и создала рецепт

Дочь популярной российской балерины и светской львицы Анастасии Волочковой пробует свои силы на ниве фуд-блогерства.
13-летняя Ариадна Волочкова поделилась с подписчиками рецептом хрустящего шоколадного печенья, которое приготовила.
Девушка также призналась, что сама монтировала ролик.
В комментариях подписчики поблагодарили Ариадну за удачный рецепт и даже успели позавидовать её будущему мужу в связи с кулинарным талантом юной блогерши.
"Ариадна, твой муж будет очень счастлив с тобой", - сказала одна из подписчиц.
Это лишь вызвало смех Ариадны.
"Нежный сладкий шоколад и невероятный хруст. Я не очень люблю печенье, но знаете, иногда за чайком могу и ухватить штучку. Но больше всего люблю готовить для кого-то!", - призналась дочь известной балерины.
ПРОСТОЕ И ХРУСТЯЩЕЕ ШОКОЛАДНОЕ ПЕЧЕНЬЕ Нежный сладкий шоколад и невероятный хруст😍 Я не очень люблю печенье, но знаете, иногда за чайком, могу и ухватить штучку) Но больше всего люблю готовить для кого-то! У вас так? Продублирую ингредиенты: _ _ _ ⚡️ 1 яйцо ⚡️ 0,5 стакана сахара или сахарной пудры ⚡️ 10 гр ванильного сахара ⚡️ 0,5 стакана растительного масла ⚡️ Чайная ложечка разрыхлителя ⚡️ Столовая ложка какао порошка(или на ваш вкус) ⚡️ 1,5 стакана муки И ВСЕ! Выпекаем при 180°(10-15мин) Если вы не впервые что-то выпекаете, то можете спокойно основываться на своих предпочтениях и вкусах. К примеру, чем больше какао, тем больше шоколадного вкуса. Я часто делаю на глаз, поэтому и получается выпечка от души🤪
"Я часто делаю на глаз, поэтому и получается выпечка от души", - добавила Ариадна.
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