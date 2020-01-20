Дочь Волочковой полюбила готовить и создала рецепт

Дочь популярной российской балерины и светской львицы Анастасии Волочковой пробует свои силы на ниве фуд-блогерства.

13-летняя Ариадна Волочкова поделилась с подписчиками рецептом хрустящего шоколадного печенья, которое приготовила.

Девушка также призналась, что сама монтировала ролик.

В комментариях подписчики поблагодарили Ариадну за удачный рецепт и даже успели позавидовать её будущему мужу в связи с кулинарным талантом юной блогерши.

Новости Как выглядит повзрослевшая дочь Анастасии Волочковой

"Ариадна, твой муж будет очень счастлив с тобой", - сказала одна из подписчиц.

Это лишь вызвало смех Ариадны.

"Нежный сладкий шоколад и невероятный хруст. Я не очень люблю печенье, но знаете, иногда за чайком могу и ухватить штучку. Но больше всего люблю готовить для кого-то!", - призналась дочь известной балерины.

"Я часто делаю на глаз, поэтому и получается выпечка от души", - добавила Ариадна.

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