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Дочь Веры Брежневой засветила фигуру в купальнике

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Старшая дочь певицы Веры Брежневой, 17-летняя Соня Киперман, похвасталась в Instagram фигурой в купальнике.

Судя по всему, девушка проводит отпуск в теплых краях. Информацию о том, где именно она предпочла отдохнуть, дочь звезды решила утаить.

Дочь Веры Брежневой засветила фигуру в купальнике

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

На фото девушка позирует в светлом купальнике. На фоне видны горы, камни и зеленая растительность.

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Менее чем за сутки фотографии собрали без малого 10 тыс. лайков. Фолловеры девушки похвалили ее фигуру и внешность в целом.

Дочь Веры Брежневой засветила фигуру в купальнике

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Дочь Веры Брежневой засветила фигуру в купальнике

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Некоторые пользователи сети предположили, что Соня Киперман проводит время в Италии, в особняке ее матери и ее нынешнего супруга, продюсер Константина Меладзе.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Вера Брежнева с сестрами отметила день рождения мамы в Италии.

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Персона
Вера Брежнева
Теги
Instagramсоцсетишоу-бизнес
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