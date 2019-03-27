Дочь Веры Брежневой засветила фигуру в купальнике

Старшая дочь певицы Веры Брежневой, 17-летняя Соня Киперман, похвасталась в Instagram фигурой в купальнике.

Судя по всему, девушка проводит отпуск в теплых краях. Информацию о том, где именно она предпочла отдохнуть, дочь звезды решила утаить.

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

На фото девушка позирует в светлом купальнике. На фоне видны горы, камни и зеленая растительность.

Менее чем за сутки фотографии собрали без малого 10 тыс. лайков. Фолловеры девушки похвалили ее фигуру и внешность в целом.

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Некоторые пользователи сети предположили, что Соня Киперман проводит время в Италии, в особняке ее матери и ее нынешнего супруга, продюсер Константина Меладзе.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Вера Брежнева с сестрами отметила день рождения мамы в Италии.

Узнай первым, кто выиграет "Евровидение-2019" в нашем Instagram!