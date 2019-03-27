Дочь Веры Брежневой засветила фигуру в купальнике

Старшая дочь певицы Веры Брежневой, 17-летняя Соня Киперман, похвасталась в Instagram фигурой в купальнике.
Судя по всему, девушка проводит отпуск в теплых краях. Информацию о том, где именно она предпочла отдохнуть, дочь звезды решила утаить.
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman
На фото девушка позирует в светлом купальнике. На фоне видны горы, камни и зеленая растительность.
Менее чем за сутки фотографии собрали без малого 10 тыс. лайков. Фолловеры девушки похвалили ее фигуру и внешность в целом.
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman
Некоторые пользователи сети предположили, что Соня Киперман проводит время в Италии, в особняке ее матери и ее нынешнего супруга, продюсер Константина Меладзе.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Вера Брежнева с сестрами отметила день рождения мамы в Италии.
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