Российская певица, звезда шансона Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина в феврале 2020 года так бурно выясняли отношения, что конфликт стал достоянием общественности.

Но, к сожалению, Успенская – не единственная знаменитость в России, которой трудно выстраивать отношения со своим взрослым ребенком. Подробнее о скандалах звездных родителей и детей расскажет OBOZREVATEL.

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина

Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина "Факты"

В феврале 2020 года Любовь Успенская попала в скандал: ее дочь заявила об издевательствах со стороны артистки. Якобы мать держала ее дома взаперти и даже душила.

Сама Успенская не понимает поступка дочери. Она говорит, что ни в чем не отказывала дочери, оплачивала ее образование, путешествия по миру, развлечения.

По словам звезды, беда пришла в семью, когда полтора года назад Татьяна упала на Коста-Рике с велосипеда и сломала челюсть, а перед этим якобы участвовала в некоем ритуале, во время которого употребляют галлюциногенные отвары.

Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина sobesednik.ru

А домработница Успенской подтвердила, что певица исполняла все желания дочки и никогда не причиняла ей зла: "Для Любы всегда было важно одно – лишь бы Танечка была счастлива. Но когда с ней случилась эта авария, она упала, разбила челюсть… Тогда Люба стала думать, что, наверное, дает ей слишком много свободы: началось курение, другое видение мира… Конечно же, Люба стала этому препятствовать: пока ты не вылечишься, не поставишь зубы, ты будешь находиться под моим надзором. Но разве это означает, что ее держат под замком? Тем более душат? Не знаю, что это – покурила что-то или это больной разум уже… Не знаю, как можно было сказать, что ее мама душит…"

Позже Татьяна Плаксина извинилась перед матерью и после разгоревшегося скандала уехала в США, а сама певица заявила, что во всех проблемах с ее дочерью виновен ее супруг, с которым она теперь решила развестись.

По словам Успенской, Татьяна Плаксина "взяла сумму денег, полученную за продажную информацию" и уехала к отцу, который проживает в Соединенных Штатах.

Никас Сафронов и Лука Сафронов

Никас Сафронов и его сын Лука Сафронов eg.ru

Самый известный из пяти сыновей художника Никаса Сафронова – его внебрачный сын 29-летний Лука Сафронов-Затравкин.

Лука – композитор, известный на весь мир пианист, лауреат многих международных конкурсов.

Четыре года тому назад Лука Сафронов на своем авто сбил насмерть пожилую женщину. Следствие установило, что сын знаменитого художника невиновен: погибшая переходила дорогу на красный свет. Но после этого о сыне Никаса Сафронова узнала вся Россия.

Лука Сафронов Фото: instagram/lukasafronovofficial

После этого Лука Затравкин подвергся травле из-за своего лишнего веса. Никас Сафронов предлагает сыну, вес которого достиг 242 кг, лечиться. Но парень игнорирует просьбы отца.

Недавно в сеть попало видео, как Лука застрял в туалете самолета, над ним смеялась вся страна.

Евгений Кафельников и Алеся Кафельникова

Дочь известного российского теннисиста Евгения Кафельникова, 21-летняя Алеся Кафельникова росла с отцом: ее родители развелись, когда девочке был год.

Евгений Кафельников и его дочь Алеся Кафельникова "СтарХит"

В возрасте 14 лет Алеся стала работать моделью в разных странах. А около двух лет назад назад Кафельникова призналась, что лечилась от депрессии и анорексии и прошла реабилитацию, поскольку принимала запрещенные вещества. Девушка ездила на встречи анонимных наркоманов.

При этом Алеся обвиняла отца, что тот был строг с ней и не понимал ее: "Думаю, только после того как я попала в клинику, папа начал догадываться, что он меня совсем не знает. Психологи тогда даже запретили нам общаться, чтобы у меня не было нервных срывов".

Некоторое время модель не общалась с отцом, но сейчас их отношения наладились.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как звезда шансона Любовь Успенская выглядела в молодости.

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