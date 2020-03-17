Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что за ней продолжают следить даже в Америке и она постоянно живет в страхе.

Об этом Плаксина рассказала в интервью для программы "Пусть говорят".

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская mail.ru

Так, сейчас дочь звезды находится в Америке, однако Татьяна утверждает, что за ней продолжают следить по просьбе Успенской и читать ее личные переписки.

"Залазят в iCloud. Я подозреваю, что это Максим Заболотный, некий детектив, который меня похитил и вернул к маме. Он уже ранее лазил в мой телефон. Мне очень хочется думать, что я в безопасности. Я живу с этим страхом преследования", – говорит Плаксина, добавляя, что боится, что ее в любой момент могут насильно забрать к маме.

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская Instagram @uspenskayalubov_official

Кроме того, девушка заявила, что Успенская специально поместила ее в специализированную клинику после аварии, чтобы заставить дочь замолчать. По словам Плаксиной, врачи сделали все так, как сказала им певица, даже прописали в ее истории болезни поступки, которые она никогда не делала.

"До сих пор не понимаю, зачем она рассказала СМИ про мою аварию. Она это со мной не обговорила, она не поставила меня в известность. Просто взяла за моей спиной и всем рассказала пока я была в больнице. Это был очередной удар. Пусть люди узнали бы, когда я не в таком виде, а спустя время, когда я прошла бы реабилитацию… Меня затыкали, перебивали, мне не давали делать концерты, общаться с людьми. Я вижу, что против меня идет какая-то война. Все закончилось клиниками, куда меня запирали… ", – говорит Татьяна.

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская starhit.ru

По словам Плаксиной, она не верит в искренность чувств певицы:

"Мама волнуется не за меня, а за свою репутацию".

На вопрос ведущего Дмитрия Борисова, любит ли Плаксина свою мать, девушка ответила: "Уже нет..."

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская eg.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Любовь Успенская обвинила во всех проблемах с дочерью Татьяной Плаксиной своего супруга Александра.

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