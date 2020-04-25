Дочь Успенской поразила сеть волосатыми подмышками
Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина поразила сеть небритыми подмышками на фото.
Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Татьяна позировала в бежевом топе, серых брюках и с платком на голове.
"Подмышки не брила. Для дам с начесами и пирожками – идите работать!" – написала дочь Успенской.
Отметим, что Плаксина ограничила возможность комментирования свой пост. Однако некоторые поклонники стали писать девушке под другими фото: "Побрей подмышки – это же ужасно", "Закрыла комментарии? Но я все же выскажусь: подмышки надо брить... Противная".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самая высокооплачиваемая plus-size модель Эшли Грэм, которая 18 января стала мамой, показала небритые подмышки, а также свою фигуру после родов.