Дочь Успенской поразила сеть волосатыми подмышками

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина поразила сеть небритыми подмышками на фото.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Татьяна позировала в бежевом топе, серых брюках и с платком на голове.

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Фото: fakty.ua

"Подмышки не брила. Для дам с начесами и пирожками – идите работать!" – написала дочь Успенской.

Татьяна Плаксина Фото: instagram/pacha_tati

Отметим, что Плаксина ограничила возможность комментирования свой пост. Однако некоторые поклонники стали писать девушке под другими фото: "Побрей подмышки – это же ужасно", "Закрыла комментарии? Но я все же выскажусь: подмышки надо брить... Противная".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самая высокооплачиваемая plus-size модель Эшли Грэм, которая 18 января стала мамой, показала небритые подмышки, а также свою фигуру после родов.

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