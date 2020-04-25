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25 апреля • обновлено в 14:25
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Дочь Успенской поразила сеть волосатыми подмышками

2.7т
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Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина поразила сеть небритыми подмышками на фото.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Татьяна позировала в бежевом топе, серых брюках и с платком на голове.

Любовь Успенская с дочерью Татьяной

Любовь Успенская с дочерью Татьяной

Фото: fakty.ua

"Подмышки не брила. Для дам с начесами и пирожками – идите работать!" – написала дочь Успенской.

Татьяна Плаксина

Татьяна Плаксина

Фото: instagram/pacha_tati

Отметим, что Плаксина ограничила возможность комментирования свой пост. Однако некоторые поклонники стали писать девушке под другими фото: "Побрей подмышки – это же ужасно", "Закрыла комментарии? Но я все же выскажусь: подмышки надо брить... Противная".

Дочь Успенской поразила сеть волосатыми подмышками
Дочь Успенской поразила сеть волосатыми подмышками

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самая высокооплачиваемая plus-size модель Эшли Грэм, которая 18 января стала мамой, показала небритые подмышки, а также свою фигуру после родов.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Любовь Успенская
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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