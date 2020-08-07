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Дочь Успенской показала лицо после аварии. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
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Дочь Успенской показала лицо после аварии. Фото

Дочь Успенской показала лицо после аварии (фото - versiya.info).

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина поделилась серией фотографий, на которых она запечатлена после аварии в Коста-Рике.

Соответствующие снимки девушка опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала с разбитым лицом на больничной койке. Как отметила Татьяна, ей очень долго пришлось восстанавливаться после происшествия.

"Я сломала челюсть и потеряла семь передних зубов. Я перенесла шесть операций по замене кости. Теперь я готова к установке имплантатов… Благодаря тому, что у меня не было зубов, я научилась по-настоящему любить свое я. Встречаться с моими демонами и проходить через жесткую изнурительную душевную и сокрушающую физическую боль", – написала она.

Дочь Успенской показала лицо после аварии (Instagram Татьяны Плаксиной)

Дочь Успенской показала лицо после аварии (Instagram Татьяны Плаксиной)

Дочь Успенской показала лицо после аварии (Instagram Татьяны Плаксиной)

Дочь Успенской показала лицо после аварии (Instagram Татьяны Плаксиной)

Напомним, Татьяна попала в аварию два года назад. Она упала с велосипеда на Коста-Рике. После происшествия дочь Успенской на протяжении долгого времени лечилась в клиниках Европы и Азии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила об издевательствах со стороны певицы.

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