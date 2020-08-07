Дочь Успенской показала лицо после аварии. Фото

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина поделилась серией фотографий, на которых она запечатлена после аварии в Коста-Рике.

Соответствующие снимки девушка опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала с разбитым лицом на больничной койке. Как отметила Татьяна, ей очень долго пришлось восстанавливаться после происшествия.

"Я сломала челюсть и потеряла семь передних зубов. Я перенесла шесть операций по замене кости. Теперь я готова к установке имплантатов… Благодаря тому, что у меня не было зубов, я научилась по-настоящему любить свое я. Встречаться с моими демонами и проходить через жесткую изнурительную душевную и сокрушающую физическую боль", – написала она.

Дочь Успенской показала лицо после аварии (Instagram Татьяны Плаксиной)

Дочь Успенской показала лицо после аварии (Instagram Татьяны Плаксиной)

Напомним, Татьяна попала в аварию два года назад. Она упала с велосипеда на Коста-Рике. После происшествия дочь Успенской на протяжении долгого времени лечилась в клиниках Европы и Азии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила об издевательствах со стороны певицы.