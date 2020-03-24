Дочь Успенской хочет сменить имя после громкого скандала

Дочь певицы Любви Успенской Татьяна Плаксина заявила о желании сменить фамилию. Девушка призналась, что хочет избавиться от своего имени, указанного в паспорте.

Сейчас она использует творческий псевдоним Пача Тати, что означает "Дочь земли", пишет "Собеседник".

Плаксина объяснила выбор имени тем, что так ее называли друзья в Италии и на Коста Рике, а затем это имя ей дал шаман. Она добавила, что живет в мире, который создала для себя сама, и чувствует себя в нем очень комфортно.

Кроме того, Плаксина отметила, что могла бы влюбиться в девушку.

"Я могла бы влюбиться в девушку. Но создавать семью и заводить детей буду только с мужчиной", - заявила дочь Успенской.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Любовь Успенская обвинила во всех проблемах с дочерью Татьяной Плаксиной своего супруга Александра.

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