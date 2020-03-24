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24 марта • обновлено в 12:48
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Дочь Успенской хочет сменить имя после громкого скандала

1.4т
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Дочь певицы Любви Успенской Татьяна Плаксина заявила о желании сменить фамилию. Девушка призналась, что хочет избавиться от своего имени, указанного в паспорте.

Сейчас она использует творческий псевдоним Пача Тати, что означает "Дочь земли", пишет "Собеседник".

Дочь Успенской хочет сменить имя после громкого скандала

Плаксина объяснила выбор имени тем, что так ее называли друзья в Италии и на Коста Рике, а затем это имя ей дал шаман. Она добавила, что живет в мире, который создала для себя сама, и чувствует себя в нем очень комфортно.

Дочь Успенской хочет сменить имя после громкого скандала

Кроме того, Плаксина отметила, что могла бы влюбиться в девушку.

"Я могла бы влюбиться в девушку. Но создавать семью и заводить детей буду только с мужчиной", - заявила дочь Успенской.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Любовь Успенская обвинила во всех проблемах с дочерью Татьяной Плаксиной своего супруга Александра.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
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