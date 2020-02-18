Выходит замуж за темнокожего? Дочь Урганта засветила обручальное кольцо

В сети заговорили о том, что старшая дочь российского телеведущего Ивана Урганта Эрика выходит замуж за темнокожего парня по имени Муса.

К такому выводу поклонники пришли, увидев на одном из снимков, который Муса публиковал на своей странице в Instagram, помолвочное кольцо на пальце Эрики. Отметим, что на фото возлюбленные позировали в откровенных образах. Дочь Урганта была одета в жакет, который едва прикрывал ее грудь. А Муса же эффектно обнажил свой рельефный торс, позируя в пиджаке на голое тело.

Эрика и Муса Фото: instagram/savemusa

К слову, темнокожий парень часто публикует фото с возлюбленной и называет ее своей супругой.

"Идеальное определение того, что такое жена", – ранее подписывал кадр Муса.

Эрика и Муса Фото: instagram/savemusa

Эрика и Муса Фото: instagram/savemusa

Эрика и Муса Фото: instagram/e_ttg

Отметим, что Эрика сейчас живет в Нью-Йорке, где и встретила свою любовь. 19-летняя девушка изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons, где учился сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, а также дети других знаменитостей.

Дочь Урганта Эрика Фото: instagram/e_ttg

Дочь Урганта Эрика Фото: instagram/e_ttg

Дочь Урганта Эрика Фото: instagram/e_ttg

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь украинского музыканта и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который трагически погиб в 2015 году, Мария-Барбара вышла замуж.

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