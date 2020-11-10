Дочь Стивена Спилберга похвасталась успехами в порноиндустрии

Приемная дочь известного режиссера Стивена Спилберга Микаэла, которая решила сниматься в порно, рассказала о своих первых достижениях.

24-летняя актриса поделилась подробностями работы в секс-индустрии, пишет "The Daily Beast".

По ее словам, она наслаждается своей профессией, так как чувствует себя полностью независимой.

"Мне действительно нравится работа, и это дает мне совершенно новый жизнеутверждающий образ жизни. Это открыло путь к возможности танцевать. Самое лучшее в этом то, что в любое время, когда я хочу, я могу просто пойти на работу и пойти танцевать", – рассказала Микаэла.

Также девушка добавила, что работа в порноиндустрии, в первую очередь, дала ей независимость в финансовом плане и волеизъявлении.

Стоит отметить, что на сегодняшний день приемная дочь Спилберга снимает сольные видео для платформы ManyVids.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США умер 103-летний отец Стивена Спилберга.