Дочь солиста "Руки вверх" надела вызывающее платье

Дочь солиста "Руки вверх" Сергея Жукова Саша надела вызывающее платье.

Снимок девушка опубликовала в Инстаграм.

Новости Сергей Жуков поделился трогательными снимками своих детей и жены

Сейчас девушке 18 лет. Она родилась в первом браке Жукова – ее мать Елена Добындо.

На фото Саша Жукова празднует выпускной. Под платье не надела бюстгальтер, и получилось вызывающе.

Живет с матерью в США. Недавно, во время каникул, провела время с отцом.

У Сергея Жукова еще трое детей – от второго брака.

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