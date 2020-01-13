Дочь солиста "Руки вверх" надела вызывающее платье

Дочь солиста "Руки вверх" Сергея Жукова Саша надела вызывающее платье.
Снимок девушка опубликовала в Инстаграм.
Сейчас девушке 18 лет. Она родилась в первом браке Жукова – ее мать Елена Добындо.
На фото Саша Жукова празднует выпускной. Под платье не надела бюстгальтер, и получилось вызывающе.
Живет с матерью в США. Недавно, во время каникул, провела время с отцом.
У Сергея Жукова еще трое детей – от второго брака.
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