Главная Новости
13 января • обновлено в 08:55
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Дочь солиста "Руки вверх" надела вызывающее платье

437
Читать материал на украинском

Дочь солиста "Руки вверх" Сергея Жукова Саша надела вызывающее платье.

Снимок девушка опубликовала в Инстаграм.

Новости
Сергей Жуков поделился трогательными снимками своих детей и жены

Сейчас девушке 18 лет. Она родилась в первом браке Жукова – ее мать Елена Добындо.

На фото Саша Жукова празднует выпускной. Под платье не надела бюстгальтер, и получилось вызывающе.

pre pre graduation

Публикация от Sasha Zhukova (@sasha.zhukova)

Живет с матерью в США. Недавно, во время каникул, провела время с отцом.

У Сергея Жукова еще трое детей – от второго брака.

Читайте также на OBOZREVATEL о недуге Сергея Жукова.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги