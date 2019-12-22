Главная Новости
22 декабря • обновлено в 20:15
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Красавица-дочь Скрябина вышла замуж: нашлись личные фото Марии-Барбары в Instagram

3.3т
Читать материал на украинском

Дочь погибшего лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко Мария-Барбара показала новые фото со своей свадьбы, предоставив пользователям сети доступ к своей странице в Instagram.

В ее аккаунте, который еще недавно был закрытым для неподписчиков, опубликованы и другие личные фотографии девушки (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Под снимками со свадьбы дочь украинского музыканта оставила лаконичную подпись – 20.12.2019 (дата праздничного события).

Дочь Андрея Кузьменко Мария-Барбара вышла замуж

Дочь Андрея Кузьменко Мария-Барбара вышла замуж

Коллаж

Новости
В Киеве увековечили память легендарного Кузьмы Скрябина: как это было
Красавица-дочь Скрябина вышла замуж: нашлись личные фото Марии-Барбары в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красавица-дочь Скрябина вышла замуж: нашлись личные фото Марии-Барбары в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красавица-дочь Скрябина вышла замуж: нашлись личные фото Марии-Барбары в Instagram

instagram.com/miss___mariya

В других постах Мария-Барбара обнародовала фотографии ресторана, где гуляли свадьбу, а также снимки с мужем и украинским певцом DZIDZIO, который пришел поздравить молодоженов с огромным букетом белых роз.

"Очень благодарны и любим", – подписала фото с артистом дочь Кузьмы.

Красавица-дочь Скрябина вышла замуж: нашлись личные фото Марии-Барбары в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красавица-дочь Скрябина вышла замуж: нашлись личные фото Марии-Барбары в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Добавим, на своей странице в соцсети девушка часто публиковала фото с отдыха и совместные кадры с возлюбленным.

Предлагаем посмотреть, чем делилась Мария-Барбара в Instagram:

Красавица-дочь Скрябина вышла замуж: нашлись личные фото Марии-Барбары в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красавица-дочь Скрябина вышла замуж: нашлись личные фото Марии-Барбары в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красавица-дочь Скрябина вышла замуж: нашлись личные фото Марии-Барбары в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красавица-дочь Скрябина вышла замуж: нашлись личные фото Марии-Барбары в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красавица-дочь Скрябина вышла замуж: нашлись личные фото Марии-Барбары в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красавица-дочь Скрябина вышла замуж: нашлись личные фото Марии-Барбары в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красавица-дочь Скрябина вышла замуж: нашлись личные фото Марии-Барбары в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красавица-дочь Скрябина вышла замуж: нашлись личные фото Марии-Барбары в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Красавица-дочь Скрябина вышла замуж: нашлись личные фото Марии-Барбары в Instagram

instagram.com/miss___mariya

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился в автокатастрофе, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Ежегодно в день смерти и день рождения украинцы трогательно вспоминают музыканта.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Богдана Васильченко
Персона
Кузьма Скрябін
Место
Украина
Теги
фотографии Instagram свадьба шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги