Красавица-дочь Скрябина вышла замуж: нашлись личные фото Марии-Барбары в Instagram

Дочь погибшего лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко Мария-Барбара показала новые фото со своей свадьбы, предоставив пользователям сети доступ к своей странице в Instagram.

В ее аккаунте, который еще недавно был закрытым для неподписчиков, опубликованы и другие личные фотографии девушки (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Под снимками со свадьбы дочь украинского музыканта оставила лаконичную подпись – 20.12.2019 (дата праздничного события).

Дочь Андрея Кузьменко Мария-Барбара вышла замуж Коллаж

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

В других постах Мария-Барбара обнародовала фотографии ресторана, где гуляли свадьбу, а также снимки с мужем и украинским певцом DZIDZIO, который пришел поздравить молодоженов с огромным букетом белых роз.

"Очень благодарны и любим", – подписала фото с артистом дочь Кузьмы.

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

Добавим, на своей странице в соцсети девушка часто публиковала фото с отдыха и совместные кадры с возлюбленным.

Предлагаем посмотреть, чем делилась Мария-Барбара в Instagram:

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

Напомним:

Избранником Марии-Барбары стал Виктор Тур. Он, как и дочь Кузьмы, учится в киевском медицинском университете, куда и Виктор, и Барбара поступили в 2014 году.

Читайте в отдельном материале OBOZREVATEL, чем занимается дочь Кузьмы и как она пережила смерть отца.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился в автокатастрофе, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Ежегодно в день смерти и день рождения украинцы трогательно вспоминают музыканта.

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