Дочь Скрябина устроила фотосессию с мужем и восхитила сеть
Дочь погибшего музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) Мария-Барбара поделилась с поклонниками романтическими снимками со своим мужем Виктором Туром.
Соответствующие фото девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На них пара позирует на природе в объятиях друг друга (снимки смотрите ниже).
Для фотосессии Мария-Барбара выбрала белое платье и шляпу, а ее муж – рубашку и шорты.
Отметим, пара познакомилась во время учебы в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца в 2014 году. В 2019 году они сыграли свадьбу.
Фото вызвало ажиотаж среди поклонников Марии-Барбары. Пользователи засыпали дочь Скрябина комплиментами.
"Невероятно нежные фото", "Очень красиво", "Фото замечательные", "Какие классные", "Пусть ваша love story продолжается много-много лет, а огонь в сердцах никогда не угасает", – написали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, Мария-Барбара в день рождения отца, 17 августа, открыла собственное заведение в Киеве вместе со своим мужем Виктором Туром.