Дочь Скрябина устроила фотосессию с мужем и восхитила сеть

Дочь погибшего музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) Мария-Барбара поделилась с поклонниками романтическими снимками со своим мужем Виктором Туром.

Соответствующие фото девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На них пара позирует на природе в объятиях друг друга (снимки смотрите ниже).

Для фотосессии Мария-Барбара выбрала белое платье и шляпу, а ее муж – рубашку и шорты.

Мария-Барбара Кузьменко устроила романтическую фотосессию с мужем Instagram Марии-Барбары Кузьменко

Отметим, пара познакомилась во время учебы в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца в 2014 году. В 2019 году они сыграли свадьбу.

Дочь Скрябина поделилась романтическими снимками с мужем Instagram Марии-Барбары Кузьменко

Фото вызвало ажиотаж среди поклонников Марии-Барбары. Пользователи засыпали дочь Скрябина комплиментами.

Кузьменко показала трогательные фото с мужем Instagram Марии-Барбары Кузьменко

"Невероятно нежные фото", "Очень красиво", "Фото замечательные", "Какие классные", "Пусть ваша love story продолжается много-много лет, а огонь в сердцах никогда не угасает", – написали в комментариях.

Фото супругов восхитили сеть Instagram Марии-Барбары Кузьменко

Поклонники оценили фото супругов Instagram Марии-Барбары Кузьменко

Сеть тронули романтические снимки пары Instagram Марии-Барбары Кузьменко

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария-Барбара в день рождения отца, 17 августа, открыла собственное заведение в Киеве вместе со своим мужем Виктором Туром.

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