Дочь скандального нардепа Добкина впервые показала новорожденного сына

Дочь нардепа Михаила Добкина, бывшего главы Харьковской обладминистрации впервые показала в сети лицо новорожденного сына, которого назвала Марком.

Фотографию с ребенком, лицо которого прежде скрывала за смайлами, Алла Добкина опубликовала на личной странице в Instagram. В своем посте девушка дала советы молодым мамам.

Очевидно, опираясь на свой опыт, девушка посоветовала мамам не есть все подряд, не "выносить мозги" окружающим, ухаживать за кожей, гулять на свежем воздухе и заниматься спортом. Тем, кто только готовится к родам, дочь нардепа порекомендовала высыпаться и заниматься в тренажерном зале, а также отказаться от соленого и специй, чтобы избежать отеков.

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Фото Добкиной в соцсети собрало более 2 тыс. лайков. В комментариях фолловеры девушки пожелали ей и малышу крепкого здоровья.

Как писал OBOZREVATEL, Михаил Добкин впервые стал дедушкой в октябре 2018 года. Тогда о рождении ребенка сообщил в сети крестник политика, известный телеведущий Алексей Дивеев-Церковный. Замуж дочь политика вышла летом 2017 года. Ее муж Олег Гуревич - харьковчанин, занимается теннисом, в СМИ его называют "кошельком" Добкина.

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