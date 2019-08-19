Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Дочь скандального Добкина собралась в политику: как она выглядит

2.9т Читать материал на украинском

Дочь скандального нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина Алла планирует заняться политикой.

Об этом девушка сообщила в своих Instagram-сториз. В частности, отвечая на вопрос подписчика о том, не хочет ли она пойти в политику, Добкина ответила: "Планирую".

Дочь скандального Добкина собралась в политику: как она выглядит

Михаил Добкин с дочерью Аллой

Фото из Instagram

Дочь скандального Добкина собралась в политику: как она выглядит

Алла Добкина-Гуревич

Фото из Instagram

В связи с этим OBOZREVATEL решил показать, как выглядит дочь скандального украинского нардепа и сделал подборку фото.

Дочь скандального Добкина собралась в политику: как она выглядит

Алла Добкина-Гуревич

Фото из Instagram

Дочь скандального Добкина собралась в политику: как она выглядит

Алла Добкина-Гуревич в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Дочь скандального Добкина собралась в политику: как она выглядит

Алла Добкина-Гуревич сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Дочь скандального Добкина собралась в политику: как она выглядит

Соблазнительная Алла Добкина-Гуревич

Фото из Instagram

Новости
Встречается с дочкой Распутиной: всплыли подробности о таинственном сыне Пескова
Дочь скандального Добкина собралась в политику: как она выглядит

Алла Добкина-Гуревич сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Дочь скандального Добкина собралась в политику: как она выглядит

Алла Добкина-Гуревич засветила грудь

Фото из Instagram

Дочь скандального Добкина собралась в политику: как она выглядит

Соблазнительная Алла Добкина-Гуревич

Фото из Instagram

Дочь скандального Добкина собралась в политику: как она выглядит

Алла Добкина-Гуревич сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Напомним, что дочь Добкина Алла летом 2017 года вышла замуж. Ее муж Олег Гуревич — харьковчанин, занимается теннисом, в СМИ его называют "кошельком" Добкина. Его фирмы всегда выигрывали тендеры ХОГА и горсовета во времена правления команды Кернес-Добкин.

Дочь скандального Добкина собралась в политику: как она выглядит

Алла Добкина с отцом и братом

Фото из Instagram

Дочь скандального Добкина собралась в политику: как она выглядит

Алла Добкина-Гуревич засветила грудь

Фото из Instagram

Дочь скандального Добкина собралась в политику: как она выглядит

Алла Добкина-Гуревич в откровенном купальника

Фото из Instagram

Дочь скандального Добкина собралась в политику: как она выглядит

Алла Добкина-Гуревич пикантно оголилась

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Михаила Добкина Алла Добкина-Гуревич впервые показала в сети лицо новорожденного сына, которого назвала Марком.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Михаил Добкин Алла Добкина
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
28
14
Смешно
0
Интересно
2
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...