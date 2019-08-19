Дочь скандального Добкина собралась в политику: как она выглядит

Дочь скандального нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина Алла планирует заняться политикой.

Об этом девушка сообщила в своих Instagram-сториз. В частности, отвечая на вопрос подписчика о том, не хочет ли она пойти в политику, Добкина ответила: "Планирую".

Михаил Добкин с дочерью Аллой Фото из Instagram

Алла Добкина-Гуревич Фото из Instagram

В связи с этим OBOZREVATEL решил показать, как выглядит дочь скандального украинского нардепа и сделал подборку фото.

Алла Добкина-Гуревич Фото из Instagram

Алла Добкина-Гуревич в откровенном купальнике Фото из Instagram

Алла Добкина-Гуревич сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Алла Добкина-Гуревич Фото из Instagram

Алла Добкина-Гуревич сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Алла Добкина-Гуревич засветила грудь Фото из Instagram

Соблазнительная Алла Добкина-Гуревич Фото из Instagram

Алла Добкина-Гуревич сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Напомним, что дочь Добкина Алла летом 2017 года вышла замуж. Ее муж Олег Гуревич — харьковчанин, занимается теннисом, в СМИ его называют "кошельком" Добкина. Его фирмы всегда выигрывали тендеры ХОГА и горсовета во времена правления команды Кернес-Добкин.

Алла Добкина с отцом и братом Фото из Instagram

Алла Добкина-Гуревич засветила грудь Фото из Instagram

Алла Добкина-Гуревич в откровенном купальника Фото из Instagram

Алла Добкина-Гуревич пикантно оголилась Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Михаила Добкина Алла Добкина-Гуревич впервые показала в сети лицо новорожденного сына, которого назвала Марком.

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