Дочь скандального Добкина собралась в политику: как она выглядит

Дочь скандального нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина Алла планирует заняться политикой.
Об этом девушка сообщила в своих Instagram-сториз. В частности, отвечая на вопрос подписчика о том, не хочет ли она пойти в политику, Добкина ответила: "Планирую".
Михаил Добкин с дочерью Аллой
Фото из Instagram
Алла Добкина-Гуревич
Фото из Instagram
В связи с этим OBOZREVATEL решил показать, как выглядит дочь скандального украинского нардепа и сделал подборку фото.
Алла Добкина-Гуревич
Фото из Instagram
Алла Добкина-Гуревич в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Алла Добкина-Гуревич сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Алла Добкина-Гуревич
Фото из Instagram
Алла Добкина-Гуревич сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Алла Добкина-Гуревич засветила грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная Алла Добкина-Гуревич
Фото из Instagram
Алла Добкина-Гуревич сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Напомним, что дочь Добкина Алла летом 2017 года вышла замуж. Ее муж Олег Гуревич — харьковчанин, занимается теннисом, в СМИ его называют "кошельком" Добкина. Его фирмы всегда выигрывали тендеры ХОГА и горсовета во времена правления команды Кернес-Добкин.
Алла Добкина с отцом и братом
Фото из Instagram
Алла Добкина-Гуревич засветила грудь
Фото из Instagram
Алла Добкина-Гуревич в откровенном купальника
Фото из Instagram
Алла Добкина-Гуревич пикантно оголилась
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Михаила Добкина Алла Добкина-Гуревич впервые показала в сети лицо новорожденного сына, которого назвала Марком.
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