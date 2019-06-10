Дочь Шварценеггера вышла замуж за звезду "Стражей Галактики"

Старшая дочь кинозвезды и политика Арнольда Шварценеггера, Кэтрин Юнис Шварценеггер, вышла замуж за голливудского актера Криса Пратта.

Как сообщает издание People, церемония бракосочетания прошла 8 июня на частном ранчо в Сан Исидро (Калифорния). Для свадьбы Кэтрин выбрала белоснежное облегающее платье со шлейфом и длинную кружевную фату.

"Это самый счастливый день для Кэтрин. Она не переставала улыбаться. И Крис казался очень счастливым", — сообщил один из гостей.

Свадьба Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта Фото: instagram/prattprattpratt

Свадьба Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта Фото: instagram/prattprattpratt

На свадьбу съехались близкие друзья и родственники пары, в том числе родители невесты — Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер. Со стороны 39-летнего жениха присутствовал шестилетний сын Джек от первого брака. Пратт развелся с актрисой Анной Фарис в августе 2017 года. Писательница Кэтрин вышла замуж впервые.

Крис Пратт с сыном и Кэтрин Фото: Legion-Media

Отметим, что о романе Пратта с наследницей знаменитого актера-бодибилдера стало известно в июне 2018 года. Крис разместил общую фотографию с возлюбленной на страничке в социальной сети и сообщил о предстоящей помолвке. "Милая Кэтрин, так счастлив, что ты сказала "да". С нетерпением жду, когда мы поженимся. Горд, что мы будем жить открыто и честно друг с другом. Поехали!", — написал жених в комментариях.

Крисс Пратт сделал предложение Кэтрин Шварценеггер Фото: instagram/prattprattpratt

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