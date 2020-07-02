Дочь Сергея Бодрова впервые показалась на публике: как она выглядит
Дочь погибшего российского актера Сергея Бодрова Ольга впервые показалась на крупном публичном мероприятии – она стала ведущей международного кинофестиваля "Зеркало".
Ольга Бодрова стала звездой закрытия фестиваля и провела церемонию вместе с российским актером театра и кино Юрием Колокольниковым. Снимки Бодровой-младшей появились на официальном аккаунте мероприятия в Instagram.
Что известно о дочке Сергея Бодрова
Ольге Бодровой 24 июля исполнится 22 года. Как и ее именитый отец, который погиб на Кавказе в 2002 году, она стала артисткой. Дочь актера играет в одном из московских театров, а также в 2020 году окончила ГИТИС (Российский университет театрального искусства).
Она также снимается в кино – недавно Ольга появилась на экране в фильме "Калашников"
Свое первое появление на широкой публике Ольга эмоционально сравнила с волшебством, к которому ей "посчастливилось" быть причастной. Очевидцы отметили, что вела себя артистка совершенно свободно, блистала красотой и харизмой, чем напоминала своего знаменитого отца.
"Всё-таки что-то есть в движениях", "Продолжательница дела отца! Гордимся!" – написали пользователи сети.
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Напомним, Сергей Бодров-младший 20 сентября 2002 года пропал без вести в горах Северной Осетии – вместе с группой в Кармадонском ущелье они снимали фильм "Связной". Тело его так и не было ни найдено, ни идентифицировано. Поэтому самые ярые поклонники и оптимисты вот уже много лет строят версии, согласно которым Бодров мог выжить.
Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Бодров-младший перед смертью успел сказать жене одну фразу. По словам очевидцев Бодров позвонил своей супруге Светлане и попросил ее беречь детей.