Дочь Сергея Бодрова впервые показалась на публике: как она выглядит

Дочь погибшего российского актера Сергея Бодрова Ольга впервые показалась на крупном публичном мероприятии – она стала ведущей международного кинофестиваля "Зеркало".

Ольга Бодрова стала звездой закрытия фестиваля и провела церемонию вместе с российским актером театра и кино Юрием Колокольниковым. Снимки Бодровой-младшей появились на официальном аккаунте мероприятия в Instagram.

Как сейчас выглядит дочь Бодрова Ольга Instagram Ольги Бодровой

Что известно о дочке Сергея Бодрова

Ольге Бодровой 24 июля исполнится 22 года. Как и ее именитый отец, который погиб на Кавказе в 2002 году, она стала артисткой. Дочь актера играет в одном из московских театров, а также в 2020 году окончила ГИТИС (Российский университет театрального искусства).

Дочь Сергея Бодрова впервые появилась на публике Instagram-страница фестиваля "Зеркало"

Она также снимается в кино – недавно Ольга появилась на экране в фильме "Калашников"

Свое первое появление на широкой публике Ольга эмоционально сравнила с волшебством, к которому ей "посчастливилось" быть причастной. Очевидцы отметили, что вела себя артистка совершенно свободно, блистала красотой и харизмой, чем напоминала своего знаменитого отца.

Дочь Сергея Бодрова впервые появилась на публике Instagram-страница фестиваля "Зеркало"

"Всё-таки что-то есть в движениях", "Продолжательница дела отца! Гордимся!", – написали пользователи сети.

Как выглядит дочь Бодрова Ольга Instagram Ольги Бодровой

Как выглядит дочь Бодрова Ольга Instagram Ольги Бодровой

Как выглядит дочь Бодрова Ольга Instagram Ольги Бодровой

Как выглядит дочь Бодрова Ольга Instagram Ольги Бодровой

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Напомним, Сергей Бодров-младший 20 сентября 2002 года пропал без вести в горах Северной Осетии – вместе с группой в Кармадонском ущелье они снимали фильм "Связной". Тело его так и не было ни найдено, ни идентифицировано. Поэтому самые ярые поклонники и оптимисты вот уже много лет строят версии, согласно которым Бодров мог выжить.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Бодров-младший перед смертью успел сказать жене одну фразу. По словам очевидцев Бодров позвонил своей супруге Светлане и попросил ее беречь детей.