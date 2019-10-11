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11 октября • обновлено в 13:23
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"Взгляд, как у Гурченко": дочь Пугачевой взбудоражила сеть внешним видом

5.6т Читать материал на украинском

Дочь знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте удивила поклонников своим внешним видом. Так, она позировала в длинном платье и светлом пальто.

Некоторые пользователи сети сравнили артистку с певицей Людмилой Гурченко. Фото Орбакайте разместила на своей странице в Instagram.

"Взгляд, как у Гурченко": дочь Пугачевой взбудоражила сеть внешним видом
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"Кристина достойная дочь, достойной мамы", "Интересный образ. Совершенно новый", "Наконец-то мне понравилось", "Наша королева", "Красотка", "Тут взгляд, как у Гурченко", - пишут в сети.

"Взгляд, как у Гурченко": дочь Пугачевой взбудоражила сеть внешним видом
"Взгляд, как у Гурченко": дочь Пугачевой взбудоражила сеть внешним видом
"Взгляд, как у Гурченко": дочь Пугачевой взбудоражила сеть внешним видом
"Взгляд, как у Гурченко": дочь Пугачевой взбудоражила сеть внешним видом
"Взгляд, как у Гурченко": дочь Пугачевой взбудоражила сеть внешним видом

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в СМИ отличились другой "сенсацией", связанной с Орбакайте. В сети появилась информация, будто она была донором яйцеклеток для Пугачевой и Галкина.

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Персоны
Алла Пугачева Кристина Орбакайте
Место
Россия
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