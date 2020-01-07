Дочь Пугачевой с внучкой нарвались на гнев из-за гуляний на Красной площади

Певица Кристина Орбакайте (дочь Аллы Пугачевой) с дочкой Клаудией нарвались на гнев из-за гуляний на Красной площади.
Видео своих гуляний Орбакайте опубликовала в Инстаграм.
"Весёлые каникулы, да с ветерком на каруселях!" - подписала видео певица.
"Удивительно, что никого нет!" - прокомментировал пользователь Инстаграм Анатолий.
"Вот почему нас вчера не пустили на Красную площадь...." - возмутилась Любовь Тузова.
Комментарий Тузовой в результате собрал 17 лайков и стал одним из самых популярных под видео Орбакайте.
"Как нас могут пустить, когда там такие звезды. А мы так, перетопчимся", - поддакнула ей в ветке Елена Новикова.
Кристина Орбакайте сейчас замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. В 2012 году у них в Майями родилась Клаудия.
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