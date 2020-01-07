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7 января • обновлено в 19:52
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Дочь Пугачевой с внучкой нарвались на гнев из-за гуляний на Красной площади

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Певица Кристина Орбакайте (дочь Аллы Пугачевой) с дочкой Клаудией нарвались на гнев из-за гуляний на Красной площади.

Видео своих гуляний Орбакайте опубликовала в Инстаграм.

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"Весёлые каникулы, да с ветерком на каруселях!" - подписала видео певица.

"Удивительно, что никого нет!" - прокомментировал пользователь Инстаграм Анатолий.

"Вот почему нас вчера не пустили на Красную площадь...." - возмутилась Любовь Тузова.

Комментарий Тузовой в результате собрал 17 лайков и стал одним из самых популярных под видео Орбакайте.

"Как нас могут пустить, когда там такие звезды. А мы так, перетопчимся", - поддакнула ей в ветке Елена Новикова.

Дочь Пугачевой с внучкой нарвались на гнев из-за гуляний на Красной площади

Кристина Орбакайте сейчас замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. В 2012 году у них в Майями родилась Клаудия.

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Персоны
Алла Пугачева Кристина Орбакайте
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