Дочь Пугачевой с внучкой нарвались на гнев из-за гуляний на Красной площади

Певица Кристина Орбакайте (дочь Аллы Пугачевой) с дочкой Клаудией нарвались на гнев из-за гуляний на Красной площади.

Видео своих гуляний Орбакайте опубликовала в Инстаграм.

"Весёлые каникулы, да с ветерком на каруселях!" - подписала видео певица.

"Удивительно, что никого нет!" - прокомментировал пользователь Инстаграм Анатолий.

"Вот почему нас вчера не пустили на Красную площадь...." - возмутилась Любовь Тузова.

Комментарий Тузовой в результате собрал 17 лайков и стал одним из самых популярных под видео Орбакайте.

"Как нас могут пустить, когда там такие звезды. А мы так, перетопчимся", - поддакнула ей в ветке Елена Новикова.

Кристина Орбакайте сейчас замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. В 2012 году у них в Майями родилась Клаудия.

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